Android 11'den ''pil ömrü nasıl uzatılır?'' sorusuna cevap gibi özellik!

Android 11 Google tarafından seçili telefonlar için yayınlandı. Android telefon üreticileri de Google'ın Android 11'i yayınlamasıyla birlikte kendi telefonları için Android 11 güncellemelerine ağırlık vermeye başladı. Ancak Android 11'i uzun sayılabilecek bir süredir deneyen bir kesim var; Android geliştiricileri. XDA developers topluluğunun geliştiricileri de Android 11 sürümüyle gelen bazı yenilikleri kaynak kodlarında arıyorlar ve görünüşe bakılırsa kaynak kodları arasında Android telefonların pil ömrünü uzatmaya dair önemli bir bulguya rastladılar.

ANDROİD 11 ÖNBELLEĞE ALINAN UYGULAMALARI DONDURACAK

XDA Developers geliştiricilerinin keşfettiği özelliğe göre, Android 11 önbelleğe alınan uygulamaların dondurulmasına imkan tanıyacak. Böylece Android 11'li akıllı telefonlar, daha uzun bir pil ömrü sunabilecek. Zira arka plandaki uygulamalar çalışmayacağı için uykuda kalacak. Bu sayede gereksiz pil tüketiminin önüne geçilecek.

Pil ömrünü uzatmayı hedefleyen Android 11 özelliği, görünüşe bakılırsa Android 11'in geliştirici seçeneklerinde bulunacak. Geliştirici seçeneklerini aktif eden kullanıcılar, bu özelliğe erişerek önbelleğe alınan uygulamaların dondurulmasını sağlayabilecek.

