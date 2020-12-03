Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Birçok marka, Android işletim sisteminin yeni sürümüne geçiş için takvimlerini paylaştı. Şimdi ise Samsung, Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlara dair bir liste yayınladı.
Samsung'un güncellemelere dair yayınladığı resmi siteye göre, Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belirlendi. Android 11 temelli OneUI 3.0 güncellemesini alacak ilk cihazları böylece ortaya çıkmış oldu. Samsung'un paylaştığına göre Türkiye'de güncelleme şu sıralama ile dağıtılacak:
Samsung tarafından yayınlanan bu listenin yakın zamanda güncellenmesi bekleniyor. Bu yüzden bazı Samsung telefonların da Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alması muhtemel.
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