Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Birçok marka, Android işletim sisteminin yeni sürümüne geçiş için takvimlerini paylaştı. Şimdi ise Samsung, Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlara dair bir liste yayınladı.

İŞTE ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Samsung'un güncellemelere dair yayınladığı resmi siteye göre, Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belirlendi. Android 11 temelli OneUI 3.0 güncellemesini alacak ilk cihazları böylece ortaya çıkmış oldu. Samsung'un paylaştığına göre Türkiye'de güncelleme şu sıralama ile dağıtılacak:

ARALIK 2020

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

OCAK-ŞUBAT-MART 2020

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M31

Samsung tarafından yayınlanan bu listenin yakın zamanda güncellenmesi bekleniyor. Bu yüzden bazı Samsung telefonların da Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alması muhtemel.

