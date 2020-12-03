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Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

03.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

Samsung Android 11 güncellemesi alacak Galaxy modellerini ve tarihlerini açıkladı. Samsung'un başladığı Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonları takvimine göre güncellemeler bu ay başlıyor. Peki hangi Galaxy telefonlar One UI 3.0 arayüzüne sahip Android 11 güncellemesini alacak?

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Birçok marka, Android işletim sisteminin yeni sürümüne geçiş için takvimlerini paylaştı. Şimdi ise Samsung, Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlara dair bir liste yayınladı.

İŞTE ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Samsung'un güncellemelere dair yayınladığı resmi siteye göre, Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belirlendi. Android 11 temelli OneUI 3.0 güncellemesini alacak ilk cihazları böylece ortaya çıkmış oldu. Samsung'un paylaştığına göre Türkiye'de güncelleme şu sıralama ile dağıtılacak:

ARALIK 2020

  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20 Plus
  • Samsung Galaxy S20 Ultra

OCAK-ŞUBAT-MART 2020

  • Samsung Galaxy Note 20
  • Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Samsung Galaxy Note 10
  • Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Samsung Galaxy S10 Plus
  • Samsung Galaxy S10
  • Samsung Galaxy S10e
  • Samsung Galaxy S10 Lite
  • Samsung Galaxy Z Flip
  • Samsung Galaxy Z Fold 2
  • Samsung Galaxy S20 FE
  • Samsung Galaxy M21
  • Samsung Galaxy M31

Samsung Android 11 güncellemesi alacak telefonlar

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Samsung tarafından yayınlanan bu listenin yakın zamanda güncellenmesi bekleniyor. Bu yüzden bazı Samsung telefonların da Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alması muhtemel.

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