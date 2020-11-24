Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Xiaomi Android 11 güncellemesi için kollarını sıvamış durumda. Daha önce Android 10 güncellemesini Xiaomi, Redmi ve Poco markalı cihazlara dağıtan Xiaomi geçtiğimiz dönemde tanıttığı MIUI 12 arayüzünü de akıllı telefonlarına sundu. Bu süre boyunca Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro gibi amiral gemisi telefonlarını da tanıtan Çinli şirketin ismi şimdi ise Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri için geçmeye başladı.
Android 11 alacak Xiaomi modellerine dair paylaşılan ve henüz iddia aşamasında olan yeni bir görsel, Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını gösteriyor. Bu iddialara göre Android 9 ile satışa çıkan, Android 10 güncellemesini alan ancak bir süredir Android 11 güncellemesini almayacağı söylenen Redmi Note 8 ailesi, Android 11 güncellemesine kavuşacak. Söz konusu listenin tamamı ise şöyle:
Android 11 Açık Betasında Olan Xiaomi Telefonlar
Android 11 Güncellemesi Test Edilen Xiaomi Telefonlar
Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlara dair paylaşılan liste henüz Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Yani liste, henüz iddia aşamasında. Xiaomi'nin yakın bir zamanda Android 11 güncellemesi alacak modellerini açıklaması ise muhtemel görünüyor.
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