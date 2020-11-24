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Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı

24.11.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi alacak telefonları için yeni bir sızıntı görsel ortaya çıktı. Görseldeki iddialara göre, Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri arasında Redmi Note 8 ailesi de yer alacak. Fakat Xiaomi Android 11 güncellemesine dair herhangi bir resmi liste paylaşmış değil.

Xiaomi Android 11 güncellemesi için kollarını sıvamış durumda. Daha önce Android 10 güncellemesini Xiaomi, Redmi ve Poco markalı cihazlara dağıtan Xiaomi geçtiğimiz dönemde tanıttığı MIUI 12 arayüzünü de akıllı telefonlarına sundu. Bu süre boyunca Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro gibi amiral gemisi telefonlarını da tanıtan Çinli şirketin ismi şimdi ise Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri için geçmeye başladı.

ANDROİD 11 ALACAK XİAOMİ TELEFONLARI BELLİ OLDU MU?

Android 11 alacak Xiaomi modellerine dair paylaşılan ve henüz iddia aşamasında olan yeni bir görsel, Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını gösteriyor. Bu iddialara göre Android 9 ile satışa çıkan, Android 10 güncellemesini alan ancak bir süredir Android 11 güncellemesini almayacağı söylenen Redmi Note 8 ailesi, Android 11 güncellemesine kavuşacak. Söz konusu listenin tamamı ise şöyle:

ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ MODELLERİ

Android 11 Açık Betasında Olan Xiaomi Telefonlar

  • Mi 10 Ultra
  • Mi 10 Lite Zoom
  • Mi Note 10 / Pro / CC9 Pro
  • Redmi K30 Ultra
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30 / Poco X2
  • Redmi K20 / Mi 9T
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi 10X 5G

Xiaomi Android 11 güncellemesi

Android 11 Güncellemesi Test Edilen Xiaomi Telefonlar

  • Mi 10T Pro
  • Mi 10T / Redmi K30s Ultra
  • Mi 10T Lite
  • Mi Note 10 Lite
  • Mi 9 Pro 5G
  • Mi 9
  • Mi 9 SE
  • Mi CC9 / Mi 9 Lite
  • Mi CC9 Meitu Edition
  • Mi A3
  • Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro
  • Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 9 Pro Global
  • Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime
  • Redmi 9 India
  • Redmi 9C / Poco C3
  • Redmi 9A
  • Redmi Note 8 / 8T
  • Redmi Note 8 Pro
  • Poco X3 NFC
  • Poco M2
  • Poco M2 Pro
  • Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK XİAOMİ MODELLERİ

  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7S
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 8A Dual
  • MIUI 9 ile gelen Xiaomi telefonlar
Xiaomi MIUI 12.2.1.0 sürümünü indirmeyin dediXiaomi MIUI 12.2.1.0 sürümünü indirmeyin dedi

Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlara dair paylaşılan liste henüz Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Yani liste, henüz iddia aşamasında. Xiaomi'nin yakın bir zamanda Android 11 güncellemesi alacak modellerini açıklaması ise muhtemel görünüyor.

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