Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Xiaomi Android 11 güncellemesi için kollarını sıvamış durumda. Daha önce Android 10 güncellemesini Xiaomi, Redmi ve Poco markalı cihazlara dağıtan Xiaomi geçtiğimiz dönemde tanıttığı MIUI 12 arayüzünü de akıllı telefonlarına sundu. Bu süre boyunca Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro gibi amiral gemisi telefonlarını da tanıtan Çinli şirketin ismi şimdi ise Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri için geçmeye başladı.

ANDROİD 11 ALACAK XİAOMİ TELEFONLARI BELLİ OLDU MU?

Android 11 alacak Xiaomi modellerine dair paylaşılan ve henüz iddia aşamasında olan yeni bir görsel, Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını gösteriyor. Bu iddialara göre Android 9 ile satışa çıkan, Android 10 güncellemesini alan ancak bir süredir Android 11 güncellemesini almayacağı söylenen Redmi Note 8 ailesi, Android 11 güncellemesine kavuşacak. Söz konusu listenin tamamı ise şöyle:

ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ MODELLERİ

Android 11 Açık Betasında Olan Xiaomi Telefonlar

Mi 10 Ultra

Mi 10 Lite Zoom

Mi Note 10 / Pro / CC9 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Android 11 Güncellemesi Test Edilen Xiaomi Telefonlar

Mi 10T Pro

Mi 10T / Redmi K30s Ultra

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9

Mi 9 SE

Mi CC9 / Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Mi A3

Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Global

Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime

Redmi 9 India

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Redmi Note 8 / 8T

Redmi Note 8 Pro

Poco X3 NFC

Poco M2

Poco M2 Pro

Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK XİAOMİ MODELLERİ

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

MIUI 9 ile gelen Xiaomi telefonlar

Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlara dair paylaşılan liste henüz Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Yani liste, henüz iddia aşamasında. Xiaomi'nin yakın bir zamanda Android 11 güncellemesi alacak modellerini açıklaması ise muhtemel görünüyor.

