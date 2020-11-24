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  4. Xiaomi MIUI 12.2.1.0 sürümünü indirmeyin dedi

Xiaomi MIUI 12.2.1.0 sürümünü indirmeyin dedi

24.11.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Xiaomi MIUI 12.2.1.0 sürümünü indirmeyin dedi

Xiaomi son yayınladığı MIUI güncellemesi için kullanıcılarını uyardı. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Xiaomi yükselişini sürdürüyor. Halihazırda Türkiye pazarında da iyi bir rüzgar yakalayan Çinli üretici müşteri kitlesini önemli ölçüde genişletmiş durumda.

Fiyat performans ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi’nin en zayıf olduğu alanın ise yazılım olduğu iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Xiaomi, Mi A3 modeli için yayınladığı yazılımı 3 defa geri çekip tekrar kullanıma sunmuştu.

XİAOMİ MIUI 12.2.1.0 GÜNCELLEMESİ İÇİN UYARDI

Çinli şirket güncel modelleri için son olarak MIUI 12.2.1.0 sürümünü yayınlamıştı. Bu sürümü indirenler ise pişman oldu. Kullanıcılar genel olarak şarjın çabuk bittiğinden ve ekran görüntüsü alındığında telefonun ısınmasından şikayetçilerdi.

Bu şikayetler sonrası bir açıklamada bulunan Çinli üretici son MIUI sürümünü indirmemeleri için kullanıcılara uyarıda bulundu.

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Halihazırda MIUI 12.2.1.0 yerine 12.2.1.1‘i beklemek en doğru seçenek olacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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