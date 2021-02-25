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Android 12 developer preview sürümü hangi cihazlara indirilir?

25.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Android 12 developer preview sürümü hangi cihazlara indirilir?

Google merakla beklenen yeni Android sürümünün geliştirici versiyonunu yayınladı. Peki Android 12 developer preview sürümü hangi telefonlarda kullanılabilir? İşte konu ile ilgili detaylar.

Teknoloji ve yazılım dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google merakla beklenen yeni Android sürümünü sonunda yayınladı. Elbette yayınlanan ilk sürüm her zaman olduğu gibi yazılımcılara hitap ediyor. Yani stabil bir sürüm değil. Muhtemelen Android 12’nin stabil sürümü haziran ya da temmuz ayına doğru çıkacaktır.

Peki halihazırda çıkmış olan developer sürümünü kimler indirebilecek? Hemen belirtelim. Bu sürüm şimdilik Google imzası bulunan telefonlarda kullanılacak. Yani halihazırda Google logosu taşıyan bir mobil cihazınız varsa Android 12’nin developer sürümünü indirip test etmeye başlayabilirsiniz.

Eğer aşağıdaki telefonlardan birisine sahipseniz Google Android 12’nin developer sürümünü indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

İŞTE ANDROİD 12 DEVELOPER PREVİEW SÜRÜMÜNÜN KULLANILABİLECEĞİ TELEFONLAR

  • Pixel 3/3 XL
  • Pixel 3a / 3a XL
  • Pixel 4/4 XL
  • Pixel 4a / 4a 5G
  • Pixel 5

Görüldüğü üzere Android’in yeni sürümünün geliştirici versiyonu, şimdilik yalnızca Google’ın Pixel serisinde kullanılabilir durumda. Haziran ya da temmuz ayında stabil sürüm yayınlandığında diğer üreticiler de Android 12’nin dağıtımına başlayacaklardır.

Tabi ki Android 12 için şimdilik erken olduğunu da belirtmek gerekiyor. Keza pek çok üretici Android 11 dağıtımında bile istenilen noktaya ulaşmış değil. Hal böyleyken şimdiden Android 12’nin hayalini kurmak biraz absürt olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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