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Android'e 5 yeni bir özellik daha geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan telefon uygulamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Eğlence amaçlı olduğu kadar hayatı kolaylaştırmayı da amaçlayan bu uygulamalar, ihtiyaçlarımıza göre şekilleniyor ve kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Biz de bu yazımızda Google'ın Android cihazlar için duyurduğu 5 yeni özelliği sizler için derledik.

Android'e 5 yeni bir özellik daha geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı

Bu yazımızda Android telefonlara gelen 5 yeni özelliği keşfedebilir, Android işletim sisteminin yeni özelliklerini kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. İşte Google'ın duyurduğu Android telefonlara gelen 5 yeni özellik...

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ

Android Deprem Uyarı Sistemi ile Android cihazlar depremleri algılayabilecek! Yeni tanıtılan Android Deprem Uyarı Sistemi Android 5.0 ve daha güncel sürümlere sahip cihazlarda kullanılabilecek. Kullanıma sunulan bu özellik sayesinde cihazınız deprem veri algoritmasına dahil olarak veri ölçme noktalarından biri haline gelecek. İlk adımda Deprem Uyarı Sistemi kullanıcılara Google üzerinden yapılan "yakınımdaki depremler" aramalarında daha güncel ve doğru bilgiler sunmayı amaçlıyor.

LOOKOUT

Google'ın görme engelli ve zayıf görüşe sahip olanlar için geliştirdiği Lookout uygulaması yeni güncellemeyle birlikte engellerin aşılmasına daha fazla katkı sağlıyor! Yeni güncellemeyle Lookout artık uzun belgeleri okunabilir forma çevirip etiketlerden ürün tanıyabilir. Bunlara ek olarak yeni dilleri de bünyesine katan Lookout otomatik flaş gibi farklı özellikleri de kullanıma sundu. Android 6.0 ve daha güncel sürümleri kullanan ve 2 GB'tan fazla RAM'e sahip olan cihazlar Lookout'u ve yeni özelliklerini kullanabilecek.

ACİL DURUM KONUM HİZMETİ (ELS)

Acil durumlarda Android kullanıcılarına yardım etmeyi amaçlayan ELS ilk olarak 2016'da Android 4.1 ve daha güncel sürüme sahip kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Yeni güncellemeyle birlikte Acil Durum Konum Hizmeti zamandan tasarruf etme amacını bir tık daha ileriye taşıyarak cihazınızın dil ayarlarını da yetkilerle paylaşabilecek. Bu özellik sayesinde bulunduğunuz bölgenin dilini bilmiyor ve anlaşmada sıkıntı yaşıyorsanız tercüman temini daha hızlı bir şekilde halledilerek yaşadığınız acil durumun çözüme kavuşturulması daha hızlı hale gelecek. 29 ülkede 800 milyondan fazla insana hizmet verecek olan Acil Durum Konum Hizmeti yeni güncellemesiyle Android 4.1 ve daha güncel sürüme sahip cihazlarda kullanılmaya devam edecek.

RAHATLA MODU

Uyku zamanını hatırlatan ve uyku sırasında telefonunuzun sessiz ve karanlık kalmasını sağlayan Rahatla Modu artık saat uygulamasıyla birlikte de kullanılabilecek. Düzenli bir uyku programı oluşturmanızı amaçlayan bu yenilik aynı zamanda sevdiğiniz şarkıları alarmınıza entegre etmenizi de sağlıyor. Android 6.0 ve daha güncel sürümleri kullanan cihazlarda bulunan özellik, Dijital Denge uygulamasının yüklü olduğu cihazlarda da kullanılabilir.

ANDROID AUTO

Yeni takvim uygulamasıyla arabanızda da günlük rutininizi devam ettirebilirsiniz. Takvim üzerinde oluşturduğunuz etkinliklere göre pratik yol tarifleri sunan bu özelliği arabanızın ekranından yönetebilirsiniz. Araba kullanırken telefona bakmanın önüne geçmeyi amaçlayan bu uygulama Android 6.0 ve daha güncel sürümleri içeren cihazlarda kullanıma sunulacak.

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