Android uygulama durduruldu hatasının çözümü | Android uygulamalar neden çöküyor?

Android yazılımlı telefonlara sahip olan kullanıcılar, birkaç saat önce garip ve zorlu bir durum ile karşı karşıya kaldılar. Herkesin etkilenmediği ancak birçok kullanıcının etkilendiği bu problem, Android yazılımlı telefonlardaki uygulamaların bir anda kendi kendine kapanmasına sebep oldu. Bu problem belli bir uygulama segmentinde de değil, telefonun içindeki herhangi bir uygulamada yaşanabiliyordu.

ANDROİD UYGULAMALARI NEDEN ÇÖKÜYOR?

Android kullanıcıları sorunun neden kaynaklandığını çözemedi ve bu sebeple sosyal medya sitelerine ve formlara girerek yaşadıkları sorunu başkalarının da yaşayıp yaşamadığını öğrenmeye çalıştı. Bu durum üzerine Google bir problem olduğunu fark ederek problemi çözme odaklı hareket etmeye başladığını açıkladı.

Google, sorunun ne olduğunu bulduktan sonra hemen bir açıklama yaptı ve problemin kaynağının Android ekosistemindeki dahili yazımlardan biri olan WebViev olduğunu duyurdu.

Google'ın sözcüsü açıklama yaparken "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunu fark ettik. Şimdi bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz" dedi.