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Android uygulama durduruldu hatasının çözümü | Android uygulamalar neden çöküyor?

23.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android yazılımlı telefonların büyük bir kısmını etkileyen bir sorun patlak verdi. Google'dan yapılan açıklamaya göre "WebView"'dan kaynaklanan bu sorun, Android işlemcili telefonlarda yüklü olan uygulamaların bir anda kendi kendine kapanmasına sebep oluyor. Yazının devamında Android uygulama durduruldu hatasının çözümünü sizler ile paylaşacağız.

Android uygulama durduruldu hatasının çözümü | Android uygulamalar neden çöküyor?

Android yazılımlı telefonlara sahip olan kullanıcılar, birkaç saat önce garip ve zorlu bir durum ile karşı karşıya kaldılar. Herkesin etkilenmediği ancak birçok kullanıcının etkilendiği bu problem, Android yazılımlı telefonlardaki uygulamaların bir anda kendi kendine kapanmasına sebep oldu. Bu problem belli bir uygulama segmentinde de değil, telefonun içindeki herhangi bir uygulamada yaşanabiliyordu.

ANDROİD UYGULAMALARI NEDEN ÇÖKÜYOR?

Android kullanıcıları sorunun neden kaynaklandığını çözemedi ve bu sebeple sosyal medya sitelerine ve formlara girerek yaşadıkları sorunu başkalarının da yaşayıp yaşamadığını öğrenmeye çalıştı. Bu durum üzerine Google bir problem olduğunu fark ederek problemi çözme odaklı hareket etmeye başladığını açıkladı.

Google, sorunun ne olduğunu bulduktan sonra hemen bir açıklama yaptı ve problemin kaynağının Android ekosistemindeki dahili yazımlardan biri olan WebViev olduğunu duyurdu.

Google'ın sözcüsü açıklama yaparken "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunu fark ettik. Şimdi bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz" dedi.

Android uygulama durduruldu hatasının çözümü | Android uygulamalar neden çöküyor?

ANDROİD UYGULAMA DURDURULDU HATASININ ÇÖZÜMÜ

Google hatanın WebView'dan kaynaklandığını bulduğunda Android kullanıcılarına bu problemi yaşayanların WebView'un son güncellemesini kaldırarak sorunu çözebileceklerini söyledi.

Bu açıklamanın ardından Google mühendisleri, yeni bir güncelleme yayınlayacaklarını ve bu güncelleme ile WebView probleminin ortadan kalkayacağını duyurdu.

Sorunu ortadan kaldırmak için izlenebilecek güncelleme kaldırma yöntemi şu şekilde ilerliyor:

  1. Telefondan Ayarlar - Uygulamalar - Android Sistem- WebView kısmına ilerleyin.
  2. Ekrana gelen kısmın sağ ya da sol üst kısmında yer alan 3 noktaya tıklayın.
  3. Güncellemeleri kaldır seçeneğine basın.
  4. İşlemi onaylayın ve eğer gerekliyse telefonu tekrar başlatın.
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