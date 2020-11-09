Ani kararlara dikkat... 9 Kasım 2020 Pazartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Bu hafta Venüs ve Mars karşıtlığı ile başladı... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 9 Kasım 2020 Pazartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
9 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
9 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 9 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar şans ve şanssızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bu saatten sonra ise sorumluluklar, çalışma hayatı ve işler ve programlarla ilgilenebilir, koşulları iyileştirebilirsiniz.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik, güven ve konfor isteği öne çıkabilir. Kritik işlerinizi ve yeni başlangıçları bu saatten sonra başlatmakta fayda var. Günün ikinci yarısında rahatlama, huzur öne çıkabilir. Mükemmeliyetçilikten kaçınmalı.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar
gecikmeler ve programlarınızda aksamalar olabilir. Ulaşım ve seyahat planlarınızda değişimler olabilir. Bu saatten sonra ise ilişkiler, sosyal çevreniz öne çıkıyor olacak. Finansal konularda detaycı planlamalar yapabilirsiniz. Yatırım konuları gündeme gelebilir.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan iş ve planlarınızı tamamlayabilirsiniz. Finansal konularda bu saate kadar risk almamalı. Bu saatten sonra ise daha detaycı, araştırmacı olabilir, detaylı çalışmalar yapabilirsiniz.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kendinize odaklanabilir, yaşamınızı gözden geçirebilir, iş veya özel hayatınızda bir iyileşme, sağlamlaşma arayışında olabilirsiniz. Bu saatten sonra ise özgüven ve kararlılık artabilir, kendi isteklerinizin ve yeteneklerinizin arkasında durma zamanı.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yeni işlere girişmekten ve kritik konuşmalar yapmaktan kaçınmalı. Rahatlamaya odaklanmalı, iç huzuru ön planda tutmalı. Bu saatten sonra ise ani kararlar, hızlı fikir değişimleri içinde olabilirsiniz.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinize, bazı ilişkilerin geleceğine kafa yorabilirsiniz. Finansal konularda beklenti ve istekleriniz öne çıkabilir. Dışardan gelen paralarla ilgili kazançlar olabilir. Bu saatten sonra ise ilişkilerden yana güven duymak önem kazanıyor. Açıklık ve dürüstlük aramalı.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yöneticilerle, aile büyükleriyle ilişkiler öne çıkabilir. Ortaklı işler üzerine odaklanabilirsiniz. Uzlaşma ve anlaşma sağlamanız gereken durumları saat 14.04'ten itibaren başlatabilir, adım atabilirsiniz. Bu saatten sonra daha disiplinli ve planlı ilerleyebilirsiniz.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar planlarınız değişebilir, gecikme ve aksamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu saatten sonra ise daha yapıcı ve iyimser olabilir; koşullardan keyif almaya odaklanabilirsiniz.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar motivasyon ve kontrasyon eksikliği hissedebilir, gerçekçiliği karamsarlık noktasına götürebilirsiniz. Bu saatten sonra ise beklediğiniz gelişmeleri elde edebilir; iş, eğitim ve başvurular sebebiyle görüşmeler yapabilirsinzi.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar karşınızdaki kişilere odaklanabilir, insanların fikir ve tavırlarına içten içe takılabilirsiniz. Beklentileriniz önem kazanıyor olacak. Bu saatten sonra ise finansal konularda detaycı planlamalar, küçük hesaplarla meşguliyet olabilir.
Bugün saat 14.04'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kendi duygularınız, ruh halinizle hareket edebilir; kendi dünyanızda olabilirsiniz. Kritik konuşmalardan bu saate kadar kaçınmakta fayda var. Olaylara kendi açınızdan bakabilirsiniz. Bu saatten sonra ise empati yeteneğiniz artıyor, insanlara, doğaya, hayvanlara iyi gelmek adına hareket edebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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