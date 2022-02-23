Aniden gelen gaz sancılarından bıktınız mı? Evde yapabileceğiniz basit kürlerle gaz sancılarınıza son verin!

Düzgün çalışan bir bağırsağa sahipseniz rahatlıkla hayatınıza devam edebilirsiniz ancak yine de yediğiniz besinler, stres ve laktoz hassasiyeti gibi sebeplerle gaz sıkışmaları yaşayabilirsiniz. Gaz sıkışması, bebeklerde daha sık görülse de yetişkinlerde de rastlanabilen bir problem. Vücudunuzda gaz ve şişkinlik yapan besinleri tespit ederek bu besinlerden uzak durabilir, gaz sancısına yardımcı olabilecek kürler deneyerek bu süreci atlatmaya çalışabilirsiniz. İşte gaz sancısı için evde hazırlayabileceğiniz kürler!

REZENE ÇAYI TÜKETEBİLİRSİNİZ

Lifli gıdaların bağırsakları rahatlattığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Rezene de lifli yapısı sayesinde gaz problemleri için başvurabileceğiniz bitkilerden biri. Ağzınıza attığınız birkaç rezene tohumunu çiğneyebileceğiniz gibi rezene tohumlarını 1 bardak sıcak suya atıp demledikten sonra çay halinde de tüketebilirsiniz.

KARBONATTAN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Alkali su içmek, son yıllarda oldukça popüler bir uygulama. Vücudunuzu alkali hale getirmeniz gaz sancılarının hafiflemesine yardımcı olur. Gaz sıkışmasının önüne geçmek için 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek içebilirsiniz.

SÜPÜRGE OTU KÜRÜNÜ DENEDİNİZ Mİ?

Süpürge otu kürü, gaz sıkışmasına iyi gelen formüllerden biri. Havanda ezeceğiniz bir tutam süpürge otunu içme suyunuza katarak tüketebilirsiniz.

SİRKELİ SU İÇEBİLİRSİNİZ

Her derde deva olan sirke, gaz sıkışmasında da imdadınıza yetişiyor. 1 su bardağı içme suyunun içerisine 1 yemek kaşığı organik elma sirkesi ekleyerek içebilir, gaz sancılarınızdan kurtulabilirsiniz.

BİTKİ ÇAYLARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

Sindirime doğrudan yardımcı olan bazı bitki çayları, gaz sancılarına da iyi geliyor. Bunlardan biri olan papatya çayı, dışkı yumuşatıcı etkisiyle gaz sıkışmasını engelliyor. Papatya çayının yanı sıra hem bağırsak hem mide üzerinde düzenleyici etkisi olan nane, tarçın, kakule ve anason çayı gibi doğal içecekleri tüketebilirsiniz.

