HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Anıtkabir'de atılan 'Erdoğan' sloganlarına CHP'den tepki: Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?

Anıtkabir'de atılan 'Erdoğan' sloganlarına CHP'den tepki: Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2020 18:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de atılan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki gösterdi. Öztrak, "İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından, edep ve adaptan yoksun, kendini bilmez bir grup, kabir ziyareti sırasında tezahürat yaptı. Bu holiganların içeriye alınması, devlet protokolünün neresinde yazıyor? Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'de atılan 'Erdoğan' sloganlarına CHP'den tepki: Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

"ATAMIZIN KABRİNE BU HOLİGANLARI KİM DOLDURUYOR"

Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "'Malazgirt zaferi de bizimdir, 30 Ağustos Zaferi de bizimdir' dedik. 'Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan da bizimdir, Anadolu'nu kapılarını emperyalistlerin yüzüne çarpan büyük önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir' dedik. Ama Anıtkabir'de yaşanan saygısızlığı nereye koyacağız? İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından, edep ve adaptan yoksun, kendini bilmez bir grup, kabir ziyareti sırasında tezahürat yaptı. Bu holiganların içeriye alınması, devlet protokolünün neresinde yazıyor? Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?" diye konuştu.

'ÖLÜM ORUCUNA KARŞI OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK'

Soruları cevaplayan Öztrak, ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden ve DHKP-C ile anılan Ebru Timtik'e CHP'nin sahip çıktığı iddialarıyla ilgili, "Çok açık söyleyeyim ki işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. CHP bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Ama CHP adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar. Birileri adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorsa bu haksızlığa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı. (DHA)

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce ve Yarkadaş'tan tepkiAnıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce ve Yarkadaş'tan tepki
En Çok Okunan Haberler
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli'den flaş açıklama: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli'den flaş açıklama: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Kılıçdaroğlu'dan 30 Ağustos mesajı
Kılıçdaroğlu'dan 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Ege ve Akdeniz mesajı
Atina'ya sert tepki: Denize dökülme istekleri yeniden kabarmış
Adana'daki köprüye ismi verilecekti! Bahçeli'den flaş açıklama: Erdoğan'ın ismi verilsin
Bahçeli'den flaş açıklama: Erdoğan'ın ismi verilsin
Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına Ahmet Hakan'dan tepki
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.