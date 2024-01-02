Anıtkabir'de tepki çeken görüntüler! Cumhuriyete lanet okuyup bağırdı: Şeriat gelecek...

Anıtkabir'de büyük saygısızlık! 30 Aralık günü gerçekleşen olay büyük tepki çekti. İsmi açıklanmayan bir kişi cumhuriyete hakaretler ederek şeriatı övdü. Yetkililerin araya girmesiyle şüpheli gözaltına alındı.

HER SÖZÜ AYRI TEPKİ ÇEKTİ

Sözcü TV'de yayınlanan habere göre ismi açıklanmayan bir kişi Anıtkabir'e giderek cumhuriyeti hedef alan sloganlar attı. Önce, "Kahrolsun Cumhuriyet" diyen şüpheli ardından, "Şeriat gelecek! Lanet olsun Cumhuriyete. Ümmete yaptığınız zarar yetmedi mi?" diye bağırmaya başladı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Anıtkabir'de görevli askerlerin müdahale ettiği şüpheli önce bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra polislere teslim edilerek gözaltına alındı. Şüpheli gözaltına alınırken Anıtkabir'deki ziyaretçiler porovakatöre tepki gösterdi. Çevredeki bazı vatandaşların, "Terbiyesiz, saygısız, Anıtkabir içinde 'hain cumhuriyet' diyen vatan haini" diye bağırdığı görüldü.

TANSİYON ARTINCAN YETKİLİLER ARAYA GİRDİ

Olayın daha çok büyümesini istemeyen Anıtkabir görevlileri ziyaretçileri sakinleştirdi. Şüpheli gözaltına alırken yetkililer de, "Değerli misafirler lütfen sakin olalım" çağrısında bulundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.







