HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyareti serbest mi? Anıtkabir ziyaret saatleri

Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyareti serbest mi? Anıtkabir ziyaret saatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için vatandaşlar tarafından Anıtkabir ziyaret saatleri araştırılmaya başlandı. 10 Kasım 2020 tarihinde Anıtkabir’in ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ülke çapında alınan çok sayıda koronavirüs tedbiri nedeniyle Anıtkabir ziyareti serbest mi sorusunun cevabını da merak ediyor. Peki, Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? İşte detaylar...

Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyareti serbest mi? Anıtkabir ziyaret saatleri

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle Anıtkabir ziyaret saatleri çok sayıda vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım 2020 tarihinde ziyaret etmek isteyenler tarafından Anıtkabir açık mı sorusuna yanıt aranıyor. 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü sebebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenden sonra halka açılan Anıtkabir’i binlerce kişi ziyaret etmişti. Peki, Anıtkabir ziyarete açık mı? Anıtkabir saat kaça kadar açık?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım’da vefat saati olan 09.05’te ülkenin dört bir yanında anma gerçekleşiyor. 10 Kasım’da da sabah saatlerinde gerçekleşen resmi törenden sonra vatandaşların ziyaretine açılıyor. Ziyaret saatleri ise 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi önemli tarihlerde farklılık gösterebiliyor.

ziyaret saatleri

ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir saatleri belirli saatlerde her gün ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

ANITKABİR ZİYARETİ SERBEST Mİ?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi törenden sonra halkın ziyaretine açıldı. Binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve çiçekler ile Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Vatandaşlar Atatürk’ün mozolesinin önünde dua okuduktan sonra karanfil ve gül bıraktı.

Yarın 10 Kasım 2020... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!Yarın 10 Kasım 2020... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE NAKLEDİLDİ

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı. Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı. Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

Atatürk'ün en güzel fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! Atatürk'ün anlamlı sözleri!Atatürk'ün en güzel fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! Atatürk'ün anlamlı sözleri!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladıBarışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Yalova Valisi Muammer Erol koronavirüse yakalandı
Vali koronavirüse yakalandı
Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı
Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı
Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı
Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı
İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı böyle yıkıldı
Tartıştığı adama dehşeti yaşattı! Tabancayla yaraladı, yerde yatarken vurmaya devam etti
Tartıştığı adama dehşeti yaşattı!
Polisten, alkolmetreyi üfleyemeyen sürücüye: Balona üfler gibi üfle
Polisten, alkolmetreyi üfleyemeyen sürücüye: Balona üfler gibi üfle
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.