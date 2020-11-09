Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyareti serbest mi? Anıtkabir ziyaret saatleri

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle Anıtkabir ziyaret saatleri çok sayıda vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım 2020 tarihinde ziyaret etmek isteyenler tarafından Anıtkabir açık mı sorusuna yanıt aranıyor. 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü sebebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenden sonra halka açılan Anıtkabir’i binlerce kişi ziyaret etmişti. Peki, Anıtkabir ziyarete açık mı? Anıtkabir saat kaça kadar açık?
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım’da vefat saati olan 09.05’te ülkenin dört bir yanında anma gerçekleşiyor. 10 Kasım’da da sabah saatlerinde gerçekleşen resmi törenden sonra vatandaşların ziyaretine açılıyor. Ziyaret saatleri ise 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi önemli tarihlerde farklılık gösterebiliyor.
Anıtkabir saatleri belirli saatlerde her gün ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi törenden sonra halkın ziyaretine açıldı. Binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve çiçekler ile Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Vatandaşlar Atatürk’ün mozolesinin önünde dua okuduktan sonra karanfil ve gül bıraktı.
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı. Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.
Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı. Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.