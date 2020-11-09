Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyareti serbest mi? Anıtkabir ziyaret saatleri

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle Anıtkabir ziyaret saatleri çok sayıda vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım 2020 tarihinde ziyaret etmek isteyenler tarafından Anıtkabir açık mı sorusuna yanıt aranıyor. 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü sebebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenden sonra halka açılan Anıtkabir’i binlerce kişi ziyaret etmişti. Peki, Anıtkabir ziyarete açık mı? Anıtkabir saat kaça kadar açık?

ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım’da vefat saati olan 09.05’te ülkenin dört bir yanında anma gerçekleşiyor. 10 Kasım’da da sabah saatlerinde gerçekleşen resmi törenden sonra vatandaşların ziyaretine açılıyor. Ziyaret saatleri ise 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi önemli tarihlerde farklılık gösterebiliyor.

ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir saatleri belirli saatlerde her gün ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.