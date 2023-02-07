HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara- Aksaray kara yolunda zincirleme trafik kazası! 11 araç birbirine girdi: 2 ölü 6 yaralı

Ankara- Aksaray kara yolunda zincirleme trafik kazası! 11 araç birbirine girdi: 2 ölü 6 yaralı

07.02.2023 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Aksaray E-90 kara yolu üzerinde yoğun kar nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Ankara- Aksaray kara yolunda zincirleme trafik kazası! 11 araç birbirine girdi: 2 ölü 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra Ankara- Aksaray E-90 kara yolu, Kulu makası civarında Şereflikoçhisar ilçesi sınır bölgesinde meydana geldi. E90 karayolu Ankara- Aksaray istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmadan dolayı, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada önündeki otomobil ile arkasından gelen yolcu otobüsü arasında sıkışan başka bir otomobilin sürücüsü H.G. ve yanında yolcu olarak bulunan A.S.G.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer araçlarda bulunan V.Ö., Y.I., M.B., L.B., E.G. ve A.S. ise yaralandı.

kaza1

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ve Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!
Acı bilanço! Can kaybı 2379'a yükseldiAcı bilanço! Can kaybı 2379'a yükseldi
Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattıHavadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

İsyan etti: 'Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye...'

İsyan etti: 'Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye...'

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!

Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Korkutan sözler! 'Bütün binalarda hasar var, evlere girilme şansı yok'

Korkutan sözler! 'Bütün binalarda hasar var, evlere girilme şansı yok'

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.