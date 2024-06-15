İzleyenleri gülümseten yılan kovalamacası araçta son buldu! Yaşanan panik kamerada

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kadir.gunduz kadir.gunduz
15.06.2024 10:14
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Hatay'da uzaklaştırmak istedikleri yılan, araçlarına giren vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşın ‘Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor” dediği anlar izleyenlere tebessüm ettirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hatay ve çevre illerde sıklıkla yılan görülmeye başlandı. İnsanların yaşam alanlarına giren yılanlar sık sık kameralara yakalanıyor. Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde de bir kara yılan, şantiye alanına girdi. Yılanı fark eden inşaat işçileri, yılanı kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırılmaya çalışılan yılan, vatandaşlara ait araca girince panik yaşandı. Vatandaşların yaşadığı panik ve kovalamaca an be an kameraya yansıdı.

Görüntüleri çeken vatandaşın; “Babam arabada, yılan da arabada. Baba inin, baba inin aşağıya. Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor. Büyük yılan var” dediği anlarsa izleyenleri tebessüm ettirdi.
Araca giren yılanın kendiliğinden araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Express


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