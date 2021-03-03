Ankara Belediyesi ücretsiz dezenfeksiyon başvurusu nasıl yapılır? Mansur Yavaş’tan 2 destek

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada neredeyse 1 senedir kapalı kalan ve kademeli normalleşmeyle beraber tekrardan hizmet vermeye başlayan kafe, restoran, fırın ve lokantalara hijyen desteği verileceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin esnaftan işgal harcı almayacağını da duyurdu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ DEZENFEKSİYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iştiraklerinden BelPlas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dâhilinde 11 Kasım 2020 tarihinde kısmi olarak kapatılan kafe, restoran, fırın ve lokantaların tekrardan açılmasıyla birlikte dezenfeksiyon uygulaması için harekete geçtiğini duyurdu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iştiraklerinden BelPlas aracılığıyla yapılacak olan ücretsiz dezenfeksiyon uygulamasına başvurular, forms.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Site üzerinden doldurulacak formun ardından lokanta, restoran, cafe ve fırın gibi işletmeler ücretsiz dezenfekte edilecek.

'ESNAFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ’ AÇIKLAMASI



Kafe, restoran, lokanta ve fırınlara yönelik hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa destek verdiklerini vurgulayarak, kontrollü normalleşme süreci dâhilinde kafe, lokanta, restoran ve diğer işletmelerin belirlenen zaman ve kapasite ile tekrardan açılmalarından ötürü çok mutlu olduklarını belirtti.

Aslan, başvuru yapan esnafların iş yerlerini dezenfekte etmek için talimat aldıklarını kaydederek, ‘’Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ RAHAT EDECEK



Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek adına yoğun mesai içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnafa hijyen desteği sağlayarak iş yerlerini çalışanlar ve müşteriler için daha steril hâle getirmeyi hedefliyor.

Kademeli normalleşme süreciyle iliki tekrardan hizmet verecekleri için mutlu olduklarını beyaneden Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, 3 aylık aranın arkasından yeniden açıldıklarından ötürü çok mutlu olduklarını anlatarak, bütün üyelere, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını aktardı.