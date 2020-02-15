HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Ankara beni bulsun' videosu ile meşhur olmuştu! Ankara Cihangir Göktaş'ı buldu

'Ankara beni bulsun' videosu ile meşhur olmuştu! Ankara Cihangir Göktaş'ı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Mersinli Cihangir'i Ankara buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bilgilerine ulaşılan Cihangir Göktaş'a kimlik kartı düzenlendi.

Tüm Türkiye'nin onun tanıdığı görüntülerdeki gibi dediği oldu. Ankara onun kim olduğunu buldu. Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir diğer ismi ile Kenedy Dayı, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

CNN Türk'te yer alan habere göre Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi. 1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olan Cihangir Göktaş'ın neden Mersin'de olduğuna ilişkin bir kayda ulaşılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan binaGören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina
Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildiBahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara beni bulsun Cihangir Göktaş sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

Volkswagen'den kullanıcılarına 830 milyon euro teklif

Volkswagen'den kullanıcılarına 830 milyon euro teklif

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarbon hastalığı tespit edildi! Mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı

Mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı

Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi

Sosyal medyaya attığı video pahalıya patladı

Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Can çekişen arkadaşlarını bırakıp kaçan göçmenler yakalandı

Can çekişen arkadaşlarını oracıkta bıraktılar

Ayrı yaşadığı eşine Sevgililer Günü'nde çiçek gönderdi, kabul etmeyince intihara kalkıştı

Eşine çiçek gönderdi, kabul etmeyince intihara kalkıştı

Cezaevi firarisi kadın, evinde yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

Evindeki gizli bölmede yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.