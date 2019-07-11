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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

MHP'li üyeler tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan Gölbaşı ilçesindeki bir cadde isminin "Prof. Dr. Ziya Selçuk" olarak değiştirilmesini içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi

MHP'li üyeler tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan Gölbaşı ilçesindeki bir cadde isminin "Prof. Dr. Ziya Selçuk" olarak değiştirilmesini içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında temmuz ayı dördüncü oturumunda toplanan Belediye Meclisi, geçen toplantının tutanağını oylayarak, gündemde olan önergeleri görüşmeye başladı.

MHP'nin Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve üye Kürşad Koçak'ın haziran ayı oturumunda Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 35'inci cadde isminin, Milli Eğitim Bakanı "Prof. Dr. Ziya Selçuk" olarak değiştirilmesi için verdikleri önerge İsimlendirme Komisyonu'nda görüşülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Komisyonda kabul gören, cadde isminin "Prof. Dr. Ziya Selçuk" olarak değiştirilmesini içeren önerge, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı söz alan AK Parti'li üye Sinan Burhan, Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü dolayısıyla konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı beşinci oturumunun yarın 17.00'de yapılacağı bildirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mansur Yavaş Prof.Dr. Ziya Selçuk

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