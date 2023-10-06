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Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma

06.10.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı. (DHA)

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