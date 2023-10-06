Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı. (DHA)
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