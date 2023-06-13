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Ankara'da 20 milyon liralık vurgun! Yöntemleri pes dedirtti: Paravan şirketler, uçan kalem ve karşılıksız çekler...

13.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uçan kalem olarak bilinen silinebilir kalemle yazılmış karşılıksız çekleri imzalayan kişiler, 127 kişiyi toplamda 20 milyon lira dolandırdı. Ankara il Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 ilde örgüte yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da 20 milyon liralık vurgun! Yöntemleri pes dedirtti: Paravan şirketler, uçan kalem ve karşılıksız çekler...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 17 ilde suç işlemek amacıyla kurulan örgütün piyasayı dolandırmak şiarıyla 37 adet paravan şirket kurduğunu belirledi.

Bu şirketler adına kesilen karşılıksız çeklerle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri ve paravan şirketlerin bir geliri olmayan veya çalışmadan hazır para kazanmak isteyen şahıslar üzerine kurulduğu, bu şahıslara cüzi bir miktar para ödendiği anlaşıldı.

Ayrıca ekipler tarafından suçta kullanılacak olan şirketlerin kuruluş aşamasında piyasada güven sağlamak ve bankalar nezdinde sanal bir ticari hacim oluşturmak maksadı ile paravan şirketler arasında kesilen çeklerin ödendiği ise tespit edildi. Şüphelilerin ise bu çekleri nakde çevirmek amacı ile piyasadan araç, makine ve malzeme satın aldığı ortaya çıktı.

UÇAN KALEM YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK

Ekipler, dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan karşılıksız çeklerin birçoğunun uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazıldığını tespit etti.

Dolandırıcıların, uçan kalem yöntemi sayesinde alım satım işlerinde anlaşılmazlık çıkması veya karşı tarafın çek istemediğini söylemesi durumunda ise uçan kalemle yazılmış olan çeklerin ısıtılarak yazılarının silindiği ve daha sonra tekrar kullanıldığı anlaşıldı.

PARAVAN ŞİRKETLERLE ÇEKLERİN TAKİP EDİLEBİLİRLİĞİNİ ZORLAŞTIRMIŞLAR

Paravan şirketlerle çeklerin izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, mağdurların hukuki süreçte şerh ve tedbir kararı aldırmalarının önüne geçtiği, şüphelilerin alım satım işlemi ile birlikte mağdurlarla irtibatı kestikleri, kendilerine ulaşılmasını engellemek için paravan şirketler üzerine alınan GSM hatlarını sürekli değiştirdikleri saptandı.

Daha sonra ise mağdurlardan karşılıksız çek kullanılarak satın alınan araç, makine ve malzemelerin aynı gün veya çok yakın günlerde diğer şüphelilere ya da yine bu amaçla kurulan paravan şirketlere devredildiği belirlendi. Bu firma veya şüpheliler üzerinden de üçüncü masum şahıslara piyasa fiyatının altında satılarak karşılıksız çeklerin nakde çevrildiği tespit edildi.

Piyasaya verilen karşılıksız çeklerin vadesi dolmaya başlamadan, dolandırıcılık yapmak için kurulan paravan şirketlerin, borçları ile birlikte yine herhangi bir geliri olmayan, hazır para kazanmak isteyen şahıslara cüzi bir miktar para karşılığında devredildiği ortaya çıktı.

127 KİŞİ MAĞDUR OLDU, 20 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ EL EDİLDİ

Bu yöntemle şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri ile 127 mağdurdan yaklaşık olarak toplam 20 milyon Türk lirası haksız kazanç temin ettikleri anlaşıldı. Bu çerçevede suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden 80 şüpheliye yönelik olarak sabah saat 06.00’da Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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dolandırıcılık Ankara

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