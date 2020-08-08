HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Ankara'nın dört bir tarafında yer alan refüjlere dikilen ağaçların neden kuruduğu ortaya çıktı. Geçmiş yönetim tarafından beton üstüne dikilen ağaçların kök salamadığı için büyüyemediği ve kuruduğu tespit edildi.

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında bulunan park, bahçe, rekreasyon alanları ve orta refüjlerde bulunan bitki ve ağaçlara yönelik sulama, gübreleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Başkent genelinde özellikle orta refüjlerde gözlenen ağaç kurumaları nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi teknik ve uzman ekiplerle tek tek inceleme başlattı.
Yapılan tespit sonucu Konya Yolu üzerindeki Kepekli Kavşağı ve 1071 Malazgirt Bulvarı’ndaki orta refüjlere dikilen ağaçların kuruma nedeninin beton ve asfalt üstüne dikilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

AĞAÇLARIN KURUMASININ NEDENİ BELLİ OLDU

Tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bu ağaçların kuruma nedeninin önceki yıllarda refüjlerin altlarında gömülü olarak kalan ve temizlenmeyen beton ve asfalt yapılardan kaynaklandığını açıkladı.

AW084951_01

Her iki noktada 2012 yılından beri bitki yetiştirilmesinde sıkıntı yaşandığını, bitkilerin sürekli öldüğünü ve her yıl yenilerinin dikildiğine dikkat çeken Güldaş, şu bilgileri verdi:

“Konya Yolu Kepekli Kavşağı’ndaki alanda yıllardır bitkilendirme ile ilgili sıkıntı yaşanmış. Her sene burada bitki dikilip sonuç alınamayıp tekrar yapılmış. Halbuki burada tekniğine uygun bir çalışma yapmak mümkün değil, altyapı buna müsait değil. New jersey tipi beton yapılar buraya gömülmüş, toprakla üstü kapatılmış ve bunun üzerine de ağaç, çalı ve diğer bitki grupları dikilmiş. Ağaç türleri zaman içerisinde kök salamadığı için birer ikişer kurumuş, 2012 yılından bu zamana kadar da burada bitki kalmamış. Benzer bir durum şu anda Malazgirt Bulvarı’ndaki ıhlamur ağaçlarında da var. Orada da yaptığımız kazı çalışmalarında gördük ki 63 santimetre sonra alan bitmekte ve altından beton veya asfalt çıkmaktadır. Burada da bitki yetişmesi ve aidiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Çünkü gerekli kök yapısı olgunlaşmadığı gibi aynı zamanda asfaltın ve yanlarındaki betonların sıcaklığı da bu durumu olumsuz etkilemektedir. Zaten birçok yerde refüj genişliği de tekniğine uygun olmayıp 1-1,5 metreye kadar düşmektedir. Dolayısıyla buradan sağlıklı sonuçlar almak mümkün değildir.”

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİLENDİRME

Kentin birçok noktasında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını artık toprak ve bitki yapısı ile bulunduğu ortama göre yaptıklarını ifade eden Güldaş, Kepekli Kavşağı ve 1071 Malazgirt Bulvarı’ndaki refüjlerde beton yapıyı temizlettikten sonra bölgeye en uygun ağaç olan ılgın ağacını dikeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kent iklimine uygun ve su istemeyen yerli ağaç ve bitkilerin ekimi yönünde talimat verdiğini hatırlatan Güldaş, sosyal medyada kuruyan ağaçlara yönelik yapılan eleştirilere de açıklık getirdi:

“Her sene göz boyayıcı çalışmalar yerine sayın Başkanımızın talimatı üzerine Ankaralının bir kuruşunu dahi heba etmeden en doğru şekilde buraları kullanmayı hedefliyoruz. Gömülmüş bu beton elemanları çıkarıp bitki yetişebilir bir ortam ve uygun bitki dokusu oluşturacağız. Burası meğili çok olan bir yer ve kışın yoğun şekilde tuzlama yapılıyor, bu da buradaki bitkileri olumsuz etkiliyor. Bundan en az etkilenen bitki türü ise Ilgın Ağacı. Biz de buraya Ilgın Ağacı dikeceğiz ve her sene yeni ağaç dikmekten ve masraf etmekten kurtulacağız. Bu alanlarda durum böyleyken sosyal medyada sanki ağaçlar sulanmadığı için kurumuş gibi gösteriliyor. Halbuki buraların hem mevcut tesisatla hem de tankerlerle sulaması yapılıyor ancak gördüğünüz sebeplerden dolayı ağaçlar kuruyor. Biz burayı Başkentlilere yakışır şekilde yapacağız.”

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntülerDüğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler
İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi: Benden özür dilemesinin nedeni...

Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi: Benden özür dilemesinin nedeni...

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Koronavirüs vakalarının arttığı Kilis’te taziyeler yasaklandı

Koronavirüs vakaları tavan yapınca tamamı yasaklandı

İstanbul'da düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Vakalar çok artarsa ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Fahrettin Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi! Gören telefona sarıldı

Bir buçuk metre uzunluğunda! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.