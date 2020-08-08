Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında bulunan park, bahçe, rekreasyon alanları ve orta refüjlerde bulunan bitki ve ağaçlara yönelik sulama, gübreleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Başkent genelinde özellikle orta refüjlerde gözlenen ağaç kurumaları nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi teknik ve uzman ekiplerle tek tek inceleme başlattı.

Yapılan tespit sonucu Konya Yolu üzerindeki Kepekli Kavşağı ve 1071 Malazgirt Bulvarı’ndaki orta refüjlere dikilen ağaçların kuruma nedeninin beton ve asfalt üstüne dikilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. AĞAÇLARIN KURUMASININ NEDENİ BELLİ OLDU Tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bu ağaçların kuruma nedeninin önceki yıllarda refüjlerin altlarında gömülü olarak kalan ve temizlenmeyen beton ve asfalt yapılardan kaynaklandığını açıkladı. Her iki noktada 2012 yılından beri bitki yetiştirilmesinde sıkıntı yaşandığını, bitkilerin sürekli öldüğünü ve her yıl yenilerinin dikildiğine dikkat çeken Güldaş, şu bilgileri verdi:

“Konya Yolu Kepekli Kavşağı’ndaki alanda yıllardır bitkilendirme ile ilgili sıkıntı yaşanmış. Her sene burada bitki dikilip sonuç alınamayıp tekrar yapılmış. Halbuki burada tekniğine uygun bir çalışma yapmak mümkün değil, altyapı buna müsait değil. New jersey tipi beton yapılar buraya gömülmüş, toprakla üstü kapatılmış ve bunun üzerine de ağaç, çalı ve diğer bitki grupları dikilmiş. Ağaç türleri zaman içerisinde kök salamadığı için birer ikişer kurumuş, 2012 yılından bu zamana kadar da burada bitki kalmamış. Benzer bir durum şu anda Malazgirt Bulvarı’ndaki ıhlamur ağaçlarında da var. Orada da yaptığımız kazı çalışmalarında gördük ki 63 santimetre sonra alan bitmekte ve altından beton veya asfalt çıkmaktadır. Burada da bitki yetişmesi ve aidiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Çünkü gerekli kök yapısı olgunlaşmadığı gibi aynı zamanda asfaltın ve yanlarındaki betonların sıcaklığı da bu durumu olumsuz etkilemektedir. Zaten birçok yerde refüj genişliği de tekniğine uygun olmayıp 1-1,5 metreye kadar düşmektedir. Dolayısıyla buradan sağlıklı sonuçlar almak mümkün değildir.”