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Ankara'da apartmanda korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

09.08.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir haftalık ve 2 yaşında bebekler ile biri engelli 2 çocuk ve bir kadın, vatandaşlar tarafından kurtarılırken bir kişi kendi imkanlarıyla yangından kurtuldu. Diğer dairelerdeki 13 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binadan tahliye edildi.

Ankara'da apartmanda korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Başkent Ankara'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Kiraz Caddesi'nde, 3 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, yangının çıktığı daireden bir çocuk ile yan dairedeki 3'ü çocuk 4 kişiyi kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

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Yangının çıktığı dairedeki bir kişi ise balkondan dışarı atlayarak kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Diğer dairelerde yaşayan 13 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binadan tahliye edildi.

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Apartmanın yanındaki marketin sahibi Rıza Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanından evine giderken yangını fark ettiğini belirterek, ilk önce binanın doğal gazını kapattığını söyledi.

Daha sonra dairelerin kapısını kırıp içeri girdiğini aktaran Doğan, diğer vatandaşların da yardımıyla yangının çıktığı daireden bir çocuk, yan daireden ise bir haftalık ve 2 yaşında bebekler, engelli bir çocuk ve annelerini kurtardıklarını söyledi.

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Dairelerden çıkardıkları kişilerin dumandan etkilendiğini kaydeden Doğan, "Kapıyı ilk açtığımda salon, mutfak ve odalar yanıyordu. Kapıya doğru alev geliyordu. Alevler beni de etkiledi. Tek nefeste ancak alıp çıkabiliyordum. Tek nefeste içeri girip tek tek aldım herkesi." diye konuştu. (AA)

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