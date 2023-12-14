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Ankara'da başından vuruldu, kanlar içinde kaldı! Nursena'dan kahreden haber: 'Televizyondan izlerdim, benim başıma da geldi'

14.12.2023 06:54 | Son Güncelleme:
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Ankara'da Nursena Kazan, sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vurulup, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nursena’nın annesi Gülay Tek, "Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi" dedi.

Ankara'da başından vuruldu, kanlar içinde kaldı! Nursena'dan kahreden haber: 'Televizyondan izlerdim, benim başıma da geldi'

Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Ş., eski eşi Nursena Kazan ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şafak Ş., üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Nursena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nursena, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nursena yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖZALTINA ALINDI

Şafak Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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"EVLADIMIN 4 YAŞINDA KIZI VARDI"

Olayın ardından hastaneye gelen baba Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı eşi gelerek, kafasına ateş etti. Bugün kızım hayat mücadelesi veriyor yoğun bakımda. Ben kamuoyunun da bunun takipçisi olmasını istiyorum. Hakim ve savcılardan benim isteğim, kimisi baba olarak kimisi anne olarak çocuğunuzu büyütüp, okutup bir tane caninin hayatına son vermesine razıysanız buna 25 yıl verin razı değilseniz bu suça cevap olarak müebbet duymadığım sürece adalete inancım kalmayacak. Bunun son olmasını istiyoruz. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. O zaman hep birlikte hesabımızı başka şekilde sormaya yöneliriz. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hakimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar. Duacıyız, inşallah yoğun bakımdan çıkar ve tekrar çocuğuna kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

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"TELEVİZYONDAN İZLERDİM, BENİM BAŞIMA DA GELDİ"

Nursena’nın annesi Gülay Tek ise "Çocuğum bitmiş bir durumda ne hissedebilirim ki. Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. Bunun ben sonuna kadar arkasındayım yani müebbede kadar gitmesini istiyorum. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA-AA

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