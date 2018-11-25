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Ankara'da ekipler alarma geçti! Büyükelçilik önünde silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 05:46 | Son Güncelleme

Ankara’da Avusturya Büyükelçiliği önünden geçen bir otomobilden etrafa rastgele ateş açıldı. Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için alarm durumuna geçti.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesinde gece yarısı Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay Meydanı istikametinde seyir halinde olan bir otomobilden Avusturya Büyükelçiliği’nin önünde havaya ateş açıldı. Bölgede birkaç el silah sesinin duyulmasının ardından araç aynı istikamette kaçarak kayıplara karıştı.

EKİPLER ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerindeki mermi kovanlarını koruma altına aldı. Büyükelçilik önündeki yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, görevlerin ve çevre esnafının ifadesini aldı. Daha sonra noktaya gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, civardaki delilleri topladı. MOBESE kameralarından aracın kaçış güzergahını takip eden ekipler, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için alarm durumuna geçti.

Olayın büyükelçiliğe yönelik olup olmadığı araştırılıyor. (İHA)

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Ankara Avusturya Büyükelçiliği Çankaya silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Büyükelçilik tesadüftür. Bizim herzamanki magandalar bunlar.
gündem degiştirme çabaları
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