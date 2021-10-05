Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza gece saatlerinde Ankara - Bolu istikametinin 45. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara- Bolu istikametinin 45. kilometresinde, yol yapım çalışması nedeniyle karşı şeritte bulunan A.K. idaresindeki çekiciye ve çekiciye bağlı olan yarı römorka çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkadan gelen B.T idaresindeki çekici ve çekiciye bağlı yarı römorka çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk belirlemelerde araçta bulunan sürücü S.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan K.K ile B.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki çekicinin sürücüleri olan B.T. ve A.K ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)





