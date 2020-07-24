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  4. Ankara'da FETÖ operasyonu! 21 polis hakkında yakalama kararı verildi

Ankara'da FETÖ operasyonu! 21 polis hakkında yakalama kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ operasyonu! 21 polis hakkında yakalama kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 emniyet personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 24.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

İHA

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