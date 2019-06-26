HABER

Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 07:19 | Son Güncelleme

Ankara'da, kimliği belirsiz kişilerce gece kulübü içerisindeki vatandaşlara pompalı tüfekle ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği iki iş yeri çalışanı ile 1 müşteri yaralandı.

Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Altındağ Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfekle içerideki vatandaşların üzerine ateş etti.

İş yerinin sorumlusu Yaşar D., güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği belirlenemeyen 1 müşteri, açılan ateş sonucu yaralanırken saldırganlar, suç aleti pompalı tüfeği cadde üzerine atarak otomobille olay yerinden kaçtı. 3 yaralı ise gece kulübündeki vatandaşlar tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İhbar üzerine saldırganların peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'deAtama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara gece kulübü saldırı

En Çok Okunan Haberler

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Sultangazi'de silahlı soygun! Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayımlandı!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.