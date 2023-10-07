Ankara'da gece ortaya çıkıyorlar, araçlara zarar veriyorlar! Vatandaşların uykuları kaçtı: 'Güvenlik sorunu haline gelmeye başladı'

Ankara'nın bir mahallede sokağa dadanan köpekler, iki sitenin sakinlerini canından bezdirdi. Köpekler bir ay boyunca gece vakti sokağa gelip araçları parçalıyor. Çok sayıda araca zarar veren köpekler vatandaşları isyan ettirdi.

UYKU ÇEKMEKTE ZORLANIYORLAR

Gece yarısı geliyorlar, park halindeki araçları dişleriyle parçalıyorlar. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki iki sitede yaşayanlar geceleri uyku çekmekte zorlanıyorlar. Bunun nedeni ise araçlarına saldıran köpekler. Saldırılar zaman zaman güvenlik kameralarına da yansıyor.

ÖZELLİKLE GECE GELİYORLAR

Bir vatandaş "Sabah geldik, işte tamponu koparmışlar" derken bir başka vatandaş ise "Özellikle gece çıkıyorlar. Bu güvenlik sorunu haline gelmeye başladı. Sabah kalktığımızda bakıyoruz bir tane araba parçalanmış" diye konuştu.

"BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN"

Show Haber'in haberine göre belediyeye yapılan başvurular da bir sonuç vermemiş. Yetkililerin kanun olduğunu ve başa çıkamadıklarını ifade ettiğini belirten vatandaşlar, 'Başınızın çaresine bakın' yanıtıyla karşılaştıklarını aktardı.

