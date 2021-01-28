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Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

28.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çetenin mağdur ettiği 29 kadının da emniyette ifade verdiği belirtildi. Öte yandan, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çıplak fotoğraf ve videolarını çektikleri mağdur kadınlara "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi. Fuhuş yapmak istemeyen 2 kıza ise tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.

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Ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilerin Yenimahalle ilçesinde belirledikleri daireleri, fuhuş amaçlı özel olarak tasarladıkları saptandı. Şüphelilerin, kadınları tehdit veya darp ederek ya da borçlandırıp senet imzalattırarak fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 21 kez 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 86 mermi ele geçirildi. Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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ÇIPLAK FOTOĞRAF VE VİDEO İLE ŞANTAJ

Ankara'da polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu poliste sürüyor. Soruşturma kapsamında çetenin mağdur ettiği 29 kadının da emniyette ifade verdiği belirtildi. Öte yandan, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre; çetenin mağdur ettiği iki kadın Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne başvurarak şantajla fuhşa zorlandıklarını ileri sürdü. Polisin yaptığı çalışmada çete üyesi bir kadının, kız yetiştirme yurtlarında büyüyen kadınlar başta olmak üzere ailevi ve ekonomik olarak zor durumda kalan genç kadınlarla temasa geçtiği, bu kadınlarla arkadaşlık kurduğu ve daha sonra çete üyeleri ile tanıştırdığı belirlendi. Ardından çete üyelerinin, çıplak fotoğraf ve videolarını çektikleri mağdur kadınlara "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi.

'FUHUŞ YAPMAK İSTEMEYEN 2 KIZA TECAVÜZ ETTİLER'

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerinin Yenimahalle ilçesinde 20 daireyi fuhuş amaçlı dizayn ettikleri saptandı. Müşterilerin, söz konusu dairelere internet üzerinden randevu alarak gittiği belirlendi. Bunun üzerine polis de müşteri gibi davranıp, fuhuşa zorlanan kadın ile internet üzerinden irtibat kurdu. Kadının polise, "Buradan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bizi zorla burada tutuyorlar. Yeri geliyor şantaj yapıyorlar, tehdit ediyorlar hatta dayak atıyorlar. Ayrıca bizlere zorla uyuşturucu veriyorlar. Bunların hepsi bir kenara, fuhuş yapmak istemeyen 2 kıza ise burada tecavüz ettiler" dediği öğrenildi.

DHA

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