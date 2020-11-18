Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden karantina sürecinde olan tüm vatandaşların talep etmeleri halinde 15 günlük kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak karşılayacaklarını açıkladı. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere korona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşların da kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılayacak. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Başkent 153 ya da “0530 010 0750” nolu numarayı arayacak, eczane gibi acil ihtiyaçlar için ise Başkent 153 üzerinden talepte bulunabilecek.

"DAYANIŞMAYLA İYİLEŞECEĞİZ"

Başkan Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde ‘0530 010 07 50’ numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz" dedi.