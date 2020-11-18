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Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

18.11.2020 23:23 | Son Güncelleme:
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Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşların kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden karantina sürecinde olan tüm vatandaşların talep etmeleri halinde 15 günlük kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak karşılayacaklarını açıkladı. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere korona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşların da kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılayacak. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Başkent 153 ya da “0530 010 0750” nolu numarayı arayacak, eczane gibi acil ihtiyaçlar için ise Başkent 153 üzerinden talepte bulunabilecek.

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"DAYANIŞMAYLA İYİLEŞECEĞİZ"

Başkan Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde ‘0530 010 07 50’ numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz" dedi.

Yeni uygulama ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, “Covid-19 tedbirleri gereğince alınan kararlar doğrultusunda eczane gibi acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için ekiplerimiz her an hazır durumdadır. İhtiyaç halinde Başkent 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz” dedi.
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Karantina altındaki vatandaşlara yönelik yeni hizmet için yoğun talep aldıklarını belirten BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ise şu bilgileri paylaştı:

“Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımıza yemek hizmetine başlamıştık. Covid-19 salgınının günümüzdeki artışını göz önüne alarak hasta vatandaşlarımızın da yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Kampanyaya yeni başlamış olmamıza rağmen şu anda günlük 2 bin hastamıza yemek gönderiyoruz. Bu sayının giderek artacağını düşünüyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık, çalışma programlarımız hazır. Hastalarımıza kahvaltı ve üç çeşit sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Sahadayız, hastalarımızın yanındayız.” (İHA)

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