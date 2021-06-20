Ankara'da korku dolu anlar! Havaya rastgele ateş açtı

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda hafif ticari araç sürücüsü, hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Magandanın rastgele ateş ettiği anlar bir başka vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafından tepki toplarken polis soruşturma başlattı. Ekipler, zanlı Barış Ö.'yü evinde gözaltına alındı. Barış Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA



