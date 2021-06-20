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  4. Ankara'da korku dolu anlar! Havaya rastgele ateş açtı

Ankara'da korku dolu anlar! Havaya rastgele ateş açtı

20.06.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen polis, Barış Ö.'yü evinde gözaltına aldı.

Ankara'da korku dolu anlar! Havaya rastgele ateş açtı

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda hafif ticari araç sürücüsü, hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Magandanın rastgele ateş ettiği anlar bir başka vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafından tepki toplarken polis soruşturma başlattı. Ekipler, zanlı Barış Ö.'yü evinde gözaltına alındı. Barış Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA


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