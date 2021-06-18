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Ankara'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

18.06.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, besi çiftliğinde 4 metre derinliğindeki yem haznesine düşen 4 yaşındaki Kenan Ece, hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay dün saat 19.00 sıralarında Polatlı Kargalı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Emine- Kenan Ece çifti, çocukları Kenan'dan bir süre haber alamayınca endişelendi. Ece çifti, yaptıkları aramada Kenan'ın izine ulaşamadı. İhbar üzerine çiftliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftlikte yapılan aramada, Kenan'ın cansız bedenine 4 metre derinliğindeki yem haznesi içerisinde ulaşıldı. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölün sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA


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