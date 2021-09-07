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  4. Ankara'da korkunç olay! Yol verme yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne ateş etti

Ankara'da korkunç olay! Yol verme yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne ateş etti

07.09.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, yol verme kavgası yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne yanındaki tabanca ile ateş eden otomobil sürücüsü Güven D. (37), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da korkunç olay! Yol verme yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne ateş etti

Olay, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesinde saat 17.00 sularında meydana geldi. Otomobil ile hareket halinde olan Güven D., Ahi Mesud Bulvarında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Güven D., yanında bulunan tabancayı çıkartarak EGO otobüsüne ateş etti. Olay sonrası otomobiline binen Güven D., hızla bölgede uzaklaştı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, otobüs kamerası üzerinde yaptıkları incelemede otomobildeki kişinin Güven D. olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli, emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Güven D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Olay esnasında alkollü olduğunu, otobüs şoförünün yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden kaçtığını ve Kırıkkale'ye doğru yola çıktığını emniyetteki ifadesinde belirten Güven D., olayda kullandığı tabancayı ise otomobilin camından attığını, yerini hatırlamadığını ve daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek Sincan'a döndüğünü aktardı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
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