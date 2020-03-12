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  4. Ankara'da koronavirüs zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla görüşecek

Ankara'da koronavirüs zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere bugün Beştepe'de bakanlarla bir araya gelecek. Toplantıda okulların kapatılması, spor karşılaşmaları gibi kritik konular ele alınacak

Ankara'da koronavirüs zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere bugün Beştepe'de
bakanlarla bir araya gelecek.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİ MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

OKULLARIN TATİL OLUP OLMAYACAĞI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI ÜNİVERSİTELER EĞİTİME ARA VERDİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ 3 BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün gerçekleşen toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, son dakika açıklamasında, okulların tatil olup olmayacağı konusunun önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğini belirtmişti. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle karantinada olan kişi sayısını vermenin doğru olmayacağını belirtirken, yaz döneminde koronavirüsün etkisinin azalacağı düşüncesinin Bilim Kurulu'nun da öngörüsü olduğunu söylemişti.

Bakan Pekcan ise, "Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Gereğini yapacağız. Ceza verdiğimiz firmaların ismini açıklamıyoruz. Şu anda 2 bin 180 firmaya soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şöyle konuştu:

"15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Geçen seneye kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine geçen seneye göre daha az sayıda turist gelmesinin çok daha sağlıklı olacağına karar verdik. En geç 1 hafta içinde sektörel desteklerle ilgili net bir açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Nisan sonrasına ertelemek de gündemde. Bununla ilgili net açıklamayı yarın netleştirmiş olacağız. Sonrası için hem sektör hem Türkiye açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara

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