Ankara'da kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü, Suriyeli sığınmacılar mesajı dikkat çekti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

BAKAN GÜLER'DEN 'SURİYELİ SIĞINMACILAR' MESAJI

Söz konusu kritik toplantıda Bakan Güler'in Suriyeli sığınmacılar konusunda verdiği mesaj dikkat çekti.

Bakan Güler, yaptığı açıklamada “Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.” dedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi"

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





