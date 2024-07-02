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Son dakika | MİT de devrede! Suriye'de ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama: Gerekli işlemler yapılıyor

02.07.2024 10:56
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Kayseri'de ve Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili güvenlik kaynaklarından açıklama geldi. Açıklamada Türkiye ve Suriye kuzeyinde gerekli müdahaleler yapıldığı belirtilirken "Türkiye içinde ve Suriye kuzeyindeki olayları takip ediyoruz" mesajı verildi.

Son dakika | MİT de devrede! Suriye'de ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama: Gerekli işlemler yapılıyor

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki akrabasına tacizde bulunmasıyla baş gösteren olayların yankısı ve daha sonra Suriye'de Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili tepkiler sürüyor. Güvenlik kaynaklarından konuyla ilgili açıklama geldi.

"GEREKLİ MÜDAHALE VE İŞLEMLER YAPILDI"

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şunlar kaydedildi:

“Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan olaylar sonrasında Suriye’nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye’de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye’nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.

Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli’de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır.

"MİT, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GÜÇLERİ EŞGÜDÜM HALİNDE"

Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”

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MSB: 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" dendi.

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NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danişmentgazi Mahallesi’nde pazar akşamı saat 21.00'de Suriye uyruklu kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocu akrabasını taciz ederken yakalanmıştı. Olay sonrası mahalle sakinleri toplanıp araçları ters çevirmiş, yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ateşe vermişti.

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Öte yandan dün Suriye'de Türk bayrağına saldırı görüntüleri de büyük tepki toplamıştı.

Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı
'Türk bayrağının yakılması kabul edilemez' 'Türk bayrağının yakılması kabul edilemez'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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