Ankara'da küçük çocuk ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme: Cinayeti itiraf etti

Ankara’nın Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda sabah saatlerinde 2 yaşındaki Yabancı uyruklu Rayyan Haşim’in cansız bedeni bulunmuştu. Haşim’in kaldırım kenarındaki cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucu, Haşim’in annesinin teyzesi şüpheli olarak belirlenmiş ve Mamak’ta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyette yapılan sorgulamasında, konuşmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Teyzenin çocuğu daha öncede kaçırdığı ve ailenin söz konusu kaçırma olaylarından dolayı emniyete başvurduğu da öğrenildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Haşim’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ise Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“EŞİMİN TEYZESİ ÇOCUĞU ALIP KAÇMIŞ”

Oğlunu kaçıranın eşinin teyzesinin olduğunu söyleyen Baba Sultan Tarık Haşim, daha önce de aynı kişinin çocuğu kaçırmaya çalıştığını belirterek, "Ölmeden bir gün önce benim eşim misafir olarak teyzelerinin yanına gitmişti. Çocuğu alan da teyzesiydi. Sabah aradılar beni. Eşimin teyzesi çocuğu alıp kaçmış. Karakola gittik ve bilgi aldık. Gece gündüz aradım bulamadım. Polislere beraber de aradık. En sonunda bana haber verdiler ‘bulundu’ dediler. ‘Mune’yi bulduk’ dedi polisler. Bana, ‘Çocuğun ölmüş’ dediler. Hastalık varmış beyninde bizim de haberimiz yoktu. Nasıl ölmüş, soğuktan mı ölmüş bilmiyorum. Haberim yok benim. Bundan 10-15 gün önce de böyle şeyler yaptı biz de hemen aldık çocuğu elinden kurtardık. Ben hanımıma da demiştim. Bize yaklaşmasın, bize gelmesin, gitmeyin, uzak dursun diye. Aklı yerinde değilmiş. Aklı yerinde olsa böyle yapamazdı. Eşim, teyzesine misafir olmuş. O da sabah erkenden çocuğu kaçırmış. Çocuğu ölü bulmuşlar. 2 yaşındaydı, daha annesini emiyordu. Mahkeme süreci başladı şimdi. Bu ikinci sefer oldu. Çocuğu bugün defnettik. Çocuğumu toprağa verip geldik, artık yapacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

SORGUSUNDA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Muna Ehas Hıdır Hayo savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde sevk edildi. İfadesinde küçük çocuğu öldürdüğünü kabul eden Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

