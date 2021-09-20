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  4. Ankara'da ortalığı birbirine katan alkollü sürücü, çocuklarını da alıp böyle kaçtı

Ankara'da ortalığı birbirine katan alkollü sürücü, çocuklarını da alıp böyle kaçtı

20.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

ARAÇLARA VE BARİYERLERE ÇARPTI

İddialara göre, 21 yaşındaki alkollü sürücü idaresinde bulunan araç, Meşrutiyet Caddesi'ne inmek üzere Hatay sokağa doğru sola döndü. Araç sola döndüğü esnada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından araç, park halinde bulunan 4 araca çarptı. Araçlara çarptığı esnada manevra yapmak istersen direksiyona hakimiyet sağlayamayan sürücü aynı zamanda taş bariyerlere de çarptı. Sokağı birbirine katan sürücü, vatandaşların uyarıları üzerine güçlükle aracı durdurabildi. Bir süre araç içinde baygın bir şekilde bekleyen sürücü, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımları sayesinde babasına haber verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Kaza nedeniyle 4 araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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