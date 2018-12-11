Ankara'da seçimi kim kazanır? Olası Mansur Yavaş-Mehmet Özhaseki yarışında oy oranını açıkladı

Yerel seçimde AK Parti Ankara adayını Mehmet Özhaseki olarak duyururken; MHP, Özhaseki'ye tam destek veriyor.

CHP-İYİ Parti cephesinde ise Ankara adayı henüz netleşmezken, Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor.

Yavaş'ın aday olarak ismi açıklanması hainde yerel seçimlerde Ankara'da kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı iddia edilirken, Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş'ın ne kadar oy alacağı merak ediliyor.

MELİH GÖKÇEK OY ORANLARINI HATIRLATTI

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek; 2009 ve 2014 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aldığı oy oranına dikkat çekti.

'YÜZDE 30'LARA DÜŞER'

İki seçim arasındaki puan farkının yüzde 14.6 olduğunu hatırlatan Gökçek, Mansur Yavaş'ın Mehmet Özhaseki karşısında 14 puan kaybedip, oy oranınn yüzde 30'lara düşebileceğini iddia etti.

Gökçek'in paylaşımı şu şekilde;



