Ankara'da toplu intihar girişimi!

Edinilen bilgiye göre, 5 aydır maaş alamadıklarını söyleyen inşaat işçileri, Anadolu Bulvarı'nda çalıştıkları binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını ve ikna olana kadar aşağıya inmeyeceklerini belirten işçileri ikna etme çabaları sürüyor. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye aracı bekliyor.
İHA
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