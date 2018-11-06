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Ankara'da toplu intihar girişimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ankara'da 5 aydır maaş alamadıklarını söyleyen inşaat işçileri intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 5 aydır maaş alamadıklarını söyleyen inşaat işçileri, Anadolu Bulvarı'nda çalıştıkları binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını ve ikna olana kadar aşağıya inmeyeceklerini belirten işçileri ikna etme çabaları sürüyor. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye aracı bekliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara inşaat intihar

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
atlamazlar yanlış yoldan seslerini duyurmaya çalışıyorlar
ihtihar etsinler değil mi ölsünler. ulan bu ülkede nasıl sesini duyuracaksin? kim dinler seni açmisın tokmusun? kim duyacak sesini? oğluna pantolon alamayan baba gibi arkandan yalan dolan beyanlarda bulunurlar kendilerini AKlamak için. Türkiye nin halı bu maalesef iş yok çalışma para yok.
Dikiyorsun binaları ver insanların hakı, işçileri bu duruma duşurmek bu noktaya getirmek buyuk cezası olmalı. ne demek 6 aydır maaşını alamıyor yaho? ne yiyip içecek bunların çoluk cocukları? Devlet bu işlerle uğraşmalı, hiyarın çıkış fiyatıyla uğraşacağına bu durum daha vahim.
YAKINDA EYT LİLERDE İNTİHAR EDECEK,EN AZINDAN ÇOCUKLARA MAAŞ BAĞLANIR.YOKSA HEP BİRLİKTE HAYATTAN SOĞUDUK ELDE NE VAR NE YOK TÜKETTİK. EN AZINDAN GERİDEKİLER HAYATTA KALSIN.BU İŞİN SONU ÖLÜM BAŞKA ÇARE YOK.
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