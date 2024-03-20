Ankara'da vahşet! Eşinin boğazını kesip, oğlunu yaraladı... "Ölüme bilerek gitti aslında"

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurambar Mahallesi, 1458’inci Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü. Kamuda işçi olarak çalışan Murat Çetinkaya, dün akşam eşi ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Murat Çetinkaya, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti. Murat Çetinkaya, kendisine engel olmaya çalışan oğlu K.Ç.'yi ise bıçakla yaraladı. Çetinkaya, daha sonra 4’üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"ÖLÜME BİLEREK GİTTİ ASLINDA"

Derya Çetinkaya'nın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Derya Çetinkaya'nın kardeşleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirterek, "Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. 20 yıllık evliliği vardı. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti. Ölüme bilerek gitti aslında. Ama ben bu boyuta geleceğini bilmiyordum.

Çocuklarına dayanamıyordu. 'Çocuklarıma dayanamıyorum, bana bir şey yapmaz' diyordu. Bize bir şey söylemedi, deseydi izin verir miydik?" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

