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Ankara'daki kadın cinayetinde korkunç detay! 15 yerinden bıçaklayıp "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış

08.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki kadın cinayetinde korkunç bir detay ortaya çıktı. Eşi Funda Koyuncu'yu (35), 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu’nun (39), olayın ardından apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Ankara'daki kadın cinayetinde korkunç detay! 15 yerinden bıçaklayıp "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış

Ankara'nin Keçiören ilçesindeki kadın cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kan donduran olay dün Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşine iftirada bulunduğu öne sürülen Recep Koyuncu, bu nedenle evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRMIŞ

Koyuncu, daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Funda Koyuncu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, Recep Koyuncu ise polis tarafından gözaltına alındı.

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APARTMANDAKİ KONUŞMALARA SİNİRLENİP ÖLDÜRMÜŞ

Recep Koyuncu, verdiği ilk ifadede 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay günü apartmandakilerin eşinin hakkında konuştuğunu, buna sinirlenerek eşiyle tartışmaya başladığını söyledi. Koyuncu, "Tartışma büyüyünce cinnet getirip elime geçirdiğim bıçakla eşimi öldürdüm" dedi.

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda bulundukları bildirildi. Çocukların Recep Koyuncu'nun ailesi tarafından teslim alındığı ifade edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FUNDA'NIN AMCASI: HUNHARCA KATLEDİLDİ

Bu arada yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Atalay Yağcı, "Yeğenim eşi tarafından hunharca katledildi. Zaman zaman sorunlar yaşıyorlardı; ama bu derece olduğunu bilmiyorduk. İşsiz kaldığını yeni öğrendim. Yaklaşık 15 yıllık evlilikleri ve 3 çocukları vardı. Çocukları karşı taraf almış ancak biz geri alacağız. Baba tarafında olmaları çocuklar açısından çok sakıncalı. Bu tarz kadın cinayetlerine karışanların idamını istiyoruz. Başka türlü bunların sonu gelmeyecek. Hiç kimse çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını sahipsiz bırakmasın" dedi.

ARAYIP, "KIZINIZI ÖLDÜRDÜM, GELİN" DEMİŞ

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Mehmet Buyruk, "Ben olay anında hiç ses duymadım. İkisi de iyi insanlardı. Oğlan işinde gücündeydi. Hiç sorun yaşadıklarını duymamıştık. Yaklaşık 15 yıldır burada oturuyorlar. Olayı gerçekleştirdikten sonra apartmanda 'eşimi öldürdüm' diye bağırmış. Ondan sonra komşu dışarı çıkmış ve polisi aramış. Adam da kaçmadı, burada bekledi. Hatta kızın ailesini aradı, 'kızınızı öldürdüm, buraya gelin' demiş. Daha sonra polisler geldi onu götürdü" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Ankara
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