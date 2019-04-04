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Ankara ’Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Ankara yer alan hastaneler ve medikal firmalar, Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) tanıtılıyor.Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya ANFAŞ Expo Center’da açıldı.

Ankara ’Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nda

Ankara yer alan hastaneler ve medikal firmalar, Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) tanıtılıyor.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya ANFAŞ Expo Center’da açıldı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen fuarda önemli sağlık kurum ve kuruluşları çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme yapacaklar. 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda Ankara Kalkınma Ajansı, Gürgan Klinik, Dental Estetik Center, Umut Hastanesi, Koru Hastanesi, Healthy in Turkey, Lokman Hekim Hastanesi, Liv Hospital, Doktorun Oteli, Koç İlaç firması ve kurumları ile birlikte yer aldı. Fuarda Türkiye’deki kurumlar ve kuruluş temsilcileri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen satın alma heyetleriyle de görüşmeler yapacak.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Böylesi geniş katılımlı bir fuarda yer almak Ajansımız ve Ankaramız açısından son derece önemli. Ankara Türkiye’nin en büyük sağlık tesisleri, medikal şirketleri ve termal tesisleri ile hatırı sayılır bir deneyime sahip. Bu bilgi ve deneyimimizi uluslararası katılımlı platformlarda yer alarak tanıtmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara ’Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nda

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