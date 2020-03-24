Ankara Eczacı Odası'ndan Kovid-19'da etkili olduğu iddia edilen ilaçlara ilişkin açıklama

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un dünyayı sardığı zorlu süreçte eczacıların "halkın doğrudan ulaştığı sağlık kuruluşları" olduğu ifade edildi.

Eczacıların, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu hatırlatılan açıklamada, bunun eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez paydaşları olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Toplum sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için 7 gün 24 saat hizmet verildiğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte hem eczacıları hem de vatandaşları kapsayan önlemler alındığı belirtildi.

"FİYAT ARTIŞLARI KONUSUNDA MAĞDURUZ"

Eczanelerin yetkili ekiplerce dezenfekte edilmesinin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, personelin hastalığa karşı korunması amacıyla her eczaneye koruyucu ekipmanlar gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ilk etapta eczanelerimizi tercih etmesi bir yoğunluk oluştururken, eczane ortamındaki risk derecesini en yüksek seviyeye çıkarmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Eczanelerin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için hastaların, eczacıların talimatlarını yerine getirmesi, belirlenen kurallara uyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Aksi takdirde eczane personelinin risk seviyesi artacak ve yoğunluktan dolayı sağlık hizmeti aksayacaktır." uyarısında bulunuldu.