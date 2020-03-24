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Ankara Eczacı Odası'ndan Kovid-19'da etkili olduğu iddia edilen ilaçlara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odası, çeşitli ilaçların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olduğu yönündeki haberlerin bilimsel değerinin bulunmadığını, en yakın sağlık danışmanı ve ilaçlar hakkında uzman eczacıların öneri ve tavsiyelerine riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Eczacı Odası'ndan Kovid-19'da etkili olduğu iddia edilen ilaçlara ilişkin açıklama

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un dünyayı sardığı zorlu süreçte eczacıların "halkın doğrudan ulaştığı sağlık kuruluşları" olduğu ifade edildi.

Eczacıların, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu hatırlatılan açıklamada, bunun eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez paydaşları olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Toplum sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için 7 gün 24 saat hizmet verildiğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte hem eczacıları hem de vatandaşları kapsayan önlemler alındığı belirtildi.

"FİYAT ARTIŞLARI KONUSUNDA MAĞDURUZ"

Eczanelerin yetkili ekiplerce dezenfekte edilmesinin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, personelin hastalığa karşı korunması amacıyla her eczaneye koruyucu ekipmanlar gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ilk etapta eczanelerimizi tercih etmesi bir yoğunluk oluştururken, eczane ortamındaki risk derecesini en yüksek seviyeye çıkarmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Eczanelerin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için hastaların, eczacıların talimatlarını yerine getirmesi, belirlenen kurallara uyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Aksi takdirde eczane personelinin risk seviyesi artacak ve yoğunluktan dolayı sağlık hizmeti aksayacaktır." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir diğer önemli konu ise maske, dezenfektan, eldiven, ateş ölçer gibi malzemelerin fahiş fiyatlara yükselmesinin sorumlusunun eczacılar olmadığıdır. Bizimle ilgisi olmayan fiyat artışları konusunda halkımızla karşı karşıya kalmaktan dolayı mağdur durumdayız. İlaç ve tıbbi ürünler eczaneye gelene kadar birçok aşamadan geçmektedir. İlaç ve tıbbi malzeme yokluğunda bu aşamaların görmezden gelinip tüm kabahatin eczacılara yüklenmesini ve mağdur olan iki tarafın karşı karşıya bırakılmasını kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte son günlerde çeşitli medya mecralarında sıklıkla karşılaşılan çeşitli ilaçların koronavirüse karşı etkili olduğu haberlerinin bilimsel değerinin olmadığı bilinmelidir. Konuyla ilgisi bulunmayan kişi ya da kurumların yaptıkları açıklamalara itibar etmeyip en yakın sağlık danışmanı ve ilaçlar hakkında uzman olan eczacıların önerileri ve tavsiyelerine riayet edilmelidir. Bu hususta halkımızı resmi kurumlar haricindeki açıklamalara itibar etmemeleri yönünde uyarıyoruz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 Ankara Eczacı Odası

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