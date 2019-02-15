Ankara Eczacı Odasından zayıflamaya yardımcı olduğu iddia edilen bitki çayıyla ilgili açıklama

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve bazı internet sitelerinde zayıflamaya yardımcı olduğu iddia edilen bir bitki çayının satışını özendirmek amacıyla yönetim kuruluna ait fotoğraflar kullanılarak, içeriği hakkında bilgilerin dahi olmadığı bir ürünün reklamının yapıldığı ve tıbbi tavsiyelerde bulunulduğunun tespit edildiğini belirterek, adı geçen ürünlerle ilgili hiçbir tavsiyelerinin ve konu ile ilgili hiçbir açıklamalarının olmadığını bildirdi.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve bazı internet sitelerinde zayıflamaya yardımcı olduğu iddia edilen bir bitki çayının satışını özendirmek amacıyla Odanın adı ve yönetim kuruluna ait fotoğraflar kullanılarak, içeriği hakkında bilgilerin dahi olmadığı bir ürünün reklamının yapıldığı ve tıbbi tavsiyelerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Ankara Eczacı Odası olarak adı geçen ürünlerle ilgili hiçbir tavsiyemiz ve konu ile ilgili hiçbir açıklamamızın olmadığını bildiririz. Halkın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılar olarak bu tarz içeriği belli olmayan, hastaları aldatmaya yönelik, insan sağlığını hiçe sayan hiçbir ürünü desteklemediğimiz gibi, içeriğinin ne olduğu belli olmayan bu tarz ürünlerin satışının engellenmesi ile ilgili mücadelemiz de her zaman devam etmektedir. Eczacılar olarak hastalarımıza danışmanlık verdiğimiz ürünler mutlaka bilimsel verilerle desteklenen ve güvenirliği kanıtlanmış preparatlar olmaktadır. Kaldı ki bu ürünleri hastalarımıza sunduğumuz tek ortam da eczanelerimizdir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Eczacılar olarak hastalarımıza vereceğimiz sağlık danışmanlığında dikkat ettiğimiz en önemli konu başlıklarından biri ise hastanın öyküsüdür. Bilimsel veriler ışığında hastalarımıza sunulan bitkisel ürünler ancak, doktor tavsiyesiyle ve eczacı danışmanlığında belirli dozda ve kişiye özgü durumların değerlendirilmesi sonrası hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Halkımızın bur tarz yanıltıcı ve sağlıklarını tehdit edici asılsız bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyarır, bu tarz yanlış ve halk sağlığını hiçe sayan paylaşımlarla prim yapmaya çalışan kişi veya kişiler hakkında yasal sürecin başlatılmış olduğunu belirtiriz. Unutmayın ki eczaneler her zaman en yakın sağlık danışmanıdır."

