Ankara Garı'na asılan mavi kravatla prostat kanserine dikkat çekildi

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserine dikkati çekmek amacıyla, hastalığın sembol rengi olan maviden üretilen dev kravat, Ankara Garı binasına asıldı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla gündeme taşıdığı farkındalık çalışması kapsamında, Ankara Garı'nda etkinlik düzenlendi.

İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağı için başkentin erken cumhuriyet döneminde inşa edilen en görkemli yapıtlardan biri olan Ankara Garı seçildi. Erkeklerin "korkulu rüyası" olarak bilinen prostat kanseri için hastalığın sembol rengi olan maviden üretilen dev kravat, gar binasına asıldı.

Etkinlik, 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Mavi kravat, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekilecek.

Sosyal medyadan da desteklenecek etkinlik boyunca Ankara Garı'nı ziyaret edenler, fotoğraflarını "#takbimavikravat" ve "#prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecekler. Ankara Garı'nın mavi kravatlı fotoğraflarını etiketlerle sosyal medya hesaplarından paylaşacak ilk 100 kişiye, etkinliğin sembolü olan mavi kravatlardan hediye edilecek.