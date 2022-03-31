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Ankara iftar vakti 2022! Ankara iftar saat kaçta? 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi!

31.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara iftar vakti, Ramazan ayı için geri sayım devam ederken oruç tutmak ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü idrak edilecek. Bu kapsamda Ankara iftar saat kaçta yapılacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 2022 Ankara Ramazan imsakiyesi...

Ankara iftar vakti 2022! Ankara iftar saat kaçta? 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi!

Ankara iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayı için geri sayım sürerken konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. Ankara iftar saati kaçta? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Ankara İmsakiye 2022 için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye/ankara

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ankara iftar
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