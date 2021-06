Ankara liselerin yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları! 2021 Ankara'daki nitelikli liseler belli oldu mu?

LGS sınavı gerçekleşti. Öğrenciler yıl boyunca çalıştığı konulara ilişkin sınavda kendilerine yöneltilen soruları doğru yanıtlamak için ter döktü. Bunun ardından Ankara'daki liseler araştırılmaya başlandı. 2021 Ankara'daki nitelikli liseler belli oldu mu? İşte Ankara liselerin yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları!

ANKARA LİSELERİNİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI

Aşağıda Ankara'da yer alan liselere ilişkin bilgiler verilmiştir.Sırasıyla okul adı, okul türü, öğretim süresi, öğretim şekli, yabancı dili, kontenjan, taban puan, en yüksek yüzdelik dilim ve en düşük yüzdelik dilim olarak sıralanmıştır.

Okul Adı/ Okul Türü /Öğretim Süresi /Öğretim Şekli /Yabancı Dili Kont. /Taban Puan/ En Yüksek Yüzdelik Dilim /En Düşük Yüzdelik Dilim

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 495,1 0,09 0,01

ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 330 484,2 0,72 0,01

ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 483,7 0,75 0,09

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 475,3 1,48 0,72

ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 474,8 1,53 0,2

ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,8 1,93 0,2

ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 469,3 2,07 0,11

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,2 2,19 0,25

ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,2 2,73 1,68

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 461,5 2,94 0,11

ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 459,1 3,22 0,81

ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,4 3,43 2,28

ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 450,5 4,33 2,1

ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 450,2 4,36 2,2

ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 448,9 4,53 1,45

ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 447,6 4,71 2,22

ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,1 4,78 3,3

ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443 5,35 2,92

ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Çince 60 441,8 5,54 3,94

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,2 5,63 2,78

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,5 6,02 2,15

ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437 6,25 0,93

ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435 6,56 0,81

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 432,8 6,91 0,54

ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 431,2 7,16 1,25

ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,1 7,33 2,67

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429 7,5 0,63

ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,7 7,55 2,85

ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,6 7,73 2,38

ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 425,5 8,08 0,46

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421 8,85 4,72

ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,8 9,58 5,44

ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 415,9 9,75 2,09

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,3 10,22 1,74

ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412,5 10,36 1,84

ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412 10,46 0,11

ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 411,2 10,61 5,53

ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 407,7 11,28 2,6

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 401,2 12,62 8,09

ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 398,5 13,18 6,75

ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,7 13,58 8,39

ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 395,7 13,8 2,56

ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 395,4 13,86 7,24

ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,3 13,89 6,41

ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,3 15,24 8,61

ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 387,4 15,7 6,53

ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,9 17,75 7

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,1 17,96 9,25

ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 371,6 19,72 7,9

ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 368,1 20,69 12,44

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 366,2 21,22 2,77

ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 364 21,82 7,65

ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 360,8 22,78 12,87

ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 359,5 23,19 6,97

ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 358,4 23,51 8,09

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,6 24,07 8,58

ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356 24,23 11,48

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 355,9 24,29 7,25

ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,5 25,05 5,8

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 352,4 25,4 5,82

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 342 28,87 8,89

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 341,7 28,96 19,14

ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 338,5 30,07 13,05

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 336,7 30,7 15,49

ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 336,1 30,93 9,43

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,9 31 12,87

ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 335,5 31,13 8

ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,3 33,39 17,19

ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326 34,63 8,59

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,8 35,86 15,4

ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 321,2 36,46 7,67

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,5 36,75 14,68

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,1 37,27 21,51

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,4 39,93 19,3

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,5 40,72 16,47

ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,2 40,83 13,5

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,2 40,86 21,09

ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,1 40,88 15,92

ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,3 41,21 11,77

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 308,2 41,69 8,88

ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,6 42,33 19,5

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 299,5 45,34 17,84

ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,6 45,72 25,41

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,8 46,07 26,52

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,8 46,93 25,65

ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,8 49,1 24,58

ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,3 49,32 19,82

ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,9 49,49 18,24

ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,4 49,72 26,09

ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,9 50,86 16,48

ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 279,7 54,08 18,9

ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,8 56,79 30,91

ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 270 58,56 25,31

ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,5 63,95 33,28

ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,4 63,98 25,43

ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,7 64,79 24,22

ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,1 65,1 35

ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,2 70,28 13,4

ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 244,8 70,47 12,75

ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 214,3 85,24 39,68

ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 184,7 96,5 45,73