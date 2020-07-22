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  4. Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla kontörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin 19'unun aktif görevde olduğu ifade edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 1'inin ihraç, 4'ünün emekli, 1'inin ise istifa ettiği belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 13 ildeki zanlılardan 12'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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