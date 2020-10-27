HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani' operasyonu: Gözaltılar var

Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani' operasyonu: Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani' operasyonu: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelinde "Kobani olayları" olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticileri, gençlik, kadın ve silahlı şehir yapılanmaları ile HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile terör örgütünün bazı basın yayın organları aracılığıyla halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan tanık beyanları doğrultusunda, şiddet eylemlerinde ve meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu, bir kısmı örgütten kadro eğitimi aldığı, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görevlerde bulunduğu ve olaylar sırasında Kandil-Türkiye arasında kuryelik yaptığı anlaşılan 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, Ankara merkezli 7 ilde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanamayan 24 şüpheliden 19'unun PKK/KCK'nın dağ kadrosunda, 5'inin ise yurt içinde olduğu tespit edildi.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Başsavcılık, firari şüpheliler için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktıHatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Seda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyorSeda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayısıyla ilgili korkutan açıklama
İstanbul'da artan vakalarla ilgili korkutan açıklama
26 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Zihinsel engelli kızının kaçırıldığını söyleyen anne: Kandırıp evlendirecekler
Zihinsel engelli kızının kaçırıldığını söyleyen anne: Kandırıp evlendirecekler
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?
Herkesin merak ettiği o araç: Paramotor
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: İlk 5 günü hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.