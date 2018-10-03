Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

TRT KÜRDİ'de yayınlanan 'Çepik' isimli program dün Haymana da canlı yayın olarak gerçekleşti. Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı Özemir Turgut ve misafirlerden bazıları Ürofiz Termal Otel'e geçti.
Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın, "Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz" diyerek elbiseleri ile havuza girdi. Aydın'ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve sanatçı Hüseyin Kağıt takip etti. Ardından havuz kenarında bulunan saz sanatçılarından bazıları da suya elbiseleri ile atladı. Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip şarkı söyleyip çiğköfte yemeyi de ihmal etmedi. (DHA)
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